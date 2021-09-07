بالفيديو: لا حظر للتجوال ولا قطع للطرق... اليكم الإجراءات المتخذة يوم الاقتراع!

اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات اكدت ايضا ومن خلال قياداتها ان وضع الشارع يوم الاقتراع سيكون طبيعي جدا ولا يوجد حظر للتجوال ولا حتى غلق للطرق وحركة المواطنين ستكون انسيابية مع الحفاظ على الامن والاستقرار.ميدانيا التحضيرات الامنية لانتخابات الفين وواحد وعشرين اكتملت لا سيما في المناطق التي تعاني من ارباك امني وذلك حسب قيادات في وزارتي الدفاع والداخلية وبهذا يكون العد التنازلي لموعد الاقتراع دخل حيز التنفيذ.