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بالفيديو: مشهد تشكيل الحكومة
خاص السومرية
2022-05-15 | 08:11
بالفيديو: مشهد تشكيل الحكومة
المصدر:
السومرية
1,714 مشاهدة
مشهد تشكيل الحكومة
صراع الأغلبية والتوافقية
أقطاب متنازعة
بيوت سياسية "مهدمة"
مبادرات من دون حلول
سيناريو مجهول!
المواطن ينتظر
»
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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