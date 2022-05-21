التحالف الثلاثي يُذكّر بقوته و"يفند" مزاعم الانسداد السياسي

وقال سليمان للسومرية، إن "التحالف الثلاثي مستمر في الحوارات والسجالات، وهو قوي ومتين ومتفهم مع بعضه البعض"، مؤكداً أن "الحوارات مع الكتل السياسية مستمرة ولا يوجد انسداد سياسي".وأضاف، أنه "لغاية الآن لا توجد صيغة متفق عليها بين الاطراف السياسية لغرض اختيار رئيس الجمهورية والمضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أنه "لا زالت هنالك مشاكل ولكن بنفس الوقت لا يوجد انسداد سياسي بسبب وجود الحوارات والتفاهمات المستمرة، ولو لم تكن هذه موجودة (التفاهمات والحوارات) لاستطعنا ان نقول ان هنالك انسداداً سياسياً".يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حليف الكتلة الصدرية وتحالف السيادة ضمن ما يعرف باسم "التحالف الثلاثي".