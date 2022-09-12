سيناريو العراق: توقعات بعودة الاحتجاج من جديد

يترقب العراقيون ما ستؤول اليه الامور بعد زيارة الاربعين.. في وقت يحذر فيه مراقبون من عودة الاحتجاجات اذا لم تتفق الكتل السياسية في مابينهاهدوء يسبق العاصفة هكذا وصف الامر مراقبون للشأن السياسي فالخلاف بين الكتل لايزال قائما لكنه مؤجل لما بعد زيارة الاربعينويتوقع مراقبون عودة الاحتجاجات الصدرية التشرينية من جديد اذا لم تتفق الكتل السياسية لتجاوز الازمة الراهنةودعا الصدر مؤخرا الحلفاء للانسحاب من مجلس النواب والدفع لحله والتوجه نحو انتخابات يرسم البرلمان طريقها بوقت سريع