الاتحاد يحدد موعد حسم خلافه مع الديمقراطي بشأن رئاسة الجمهورية

وذكر صمد لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن "المفاوضات الكردية طالت كثيراً كغيرها من المفاوضات بين الكتل السياسية الأخرى".وبين، أنه "لا زال لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق بي الحزبين الكرديين لكن الحوار مستمر لحسم الخلافات".ودعا، جميع الكتل السياسية إلى حسم خلافاتها لتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الوقت تأخر كثيراً، معتبراً جميع المبادرات لم تحقق النجاح.ورأى صمد، أنه "بعد زيارة الأربعين سيحسم اتفاق الكرد على مسألة رئاسة الجمهورية"، مؤكداً تمسك حزب الاتحاد بمرشحه برهم صالح لهذا المنصب.