بالفيديو: الاطار التنسيقي يكثف من اجتماعاته ويسجل حراكا ملحوظا!

الهدنة ما بين الاطار والتيار قد تطول الى ما بعد الزيارة الاربعينية او ربما لا تطول لكن المعطيات وفق ما تتحدث به اطراف سياسية تؤشر الى ان الحوار ما بين الطرفين متوقفٌ لكنه قد يُستأنف في اي لحظة كانتعلى الارض وفي غرف المفاوضات، الاطار التنسيقي هو الاكثر تعاطياً في الحوار مع بقية الكتل السياسية حيث اشاد وفي بيانٍ مقتضب بخطوة حلفاء الصدر برفض الانسحاب من البرلمان مؤكدا استمراره في التباحث استعدادا لعقد جلسة نيابية قريبا.وفي الحديث عن قيام الاطار باستبدال مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني نفت قيادات اطارية اي نية لاستبدال السوداني وطرح شخصيات اخرى بدلا عنه مبينة ان قوى الاطار لن تتراجع خطوة واحدة عن مرشحها الاوحد والمناسب على حد وصفها.وعلى الرغم من تقدم عجلة المفاوضات مابين قوى الاطار والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة الا ان بعض الكتل السياسية كأئتلاف النصر ترجح كفة الحياد في الوقوف مع اي اتفاق سياسي متوازن يجمع بين ما يريده الاطار ويطمح اليه التيار.1- هدنة سياسية وشعبية تخيم على مناورات الاطار والتيار واستمرارها من عدمه مرهونٌ بالحوار2- في مضمار الحوارات الاطار التنسيقي يتحرك بوتيرة متسارعة ويشيد بموقف حلفاء الصدر3- مقربون من الاطار: لا نية لاستبدال مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بمرشحين اخرين4- ائتلاف النصر يؤكد: نقف مع اي اتفاق متوازن يحقق ما يريده طرفا النزاع الاطار والتيار