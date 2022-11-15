السوداني يتوعد الفاسدين ويعد بإسترداد الأموال المنهوبة

خطوة محاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة لم تنجح رغم الوعود المتكرّرة مع كل دورة إنتخابية وحكومة جديدة تشكّل، إرادات سياسية وأخرى قانونية وغيرها من المعرقلات تقف أمام السوداني لكبح جماح الفساد والقضاء عليه.

أكثر من ثلاثمئة وستين مليار دولار هو ما يسعى العراق لاسترداده من أمواله المنهوبة والمهرّبة الى الخارج، السوداني يتوعّد بإعادة تلك الأموال ولكن يبقى هذا رهانا صعب المنال والحدوث، فالإرادات السياسية هي من أبرز العراقيل التي تمنع تحويل الكلام الى أفعال.

التعاون الدولي والاتفاقات الثنائية مع البلدان التي توجد فيها هذه الأموال، والسعي الجادّ للحكومة للإستعانة بجميع الأدوات المتاحة من خلال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وغيرها، كلّها أدوات من الممكن أن يستخدمها العراق للوصول الى أمواله المهرّبة، فيما أشار نواب الى أنّ محاربة الفساد الداخلي هي الأهمّ في الوقت الحالي والذي يعتبر تحديا حقيقيا لحكومة السوداني.

ولا تزال الحكومة تفتقر لقاعدة معلومات عن الجهات التي سرقت هذه الأموال والدول التي تستثمر فيها، ما يجعل إسترداد الأموال صعبا حتى بعد سنوات بحسب متابعين.