بالفيديو: ماذا تعرف عن ملاعب كأس العالم في قطر؟

استاد البيتالسعة: 60 ألف متفرّجيجسّد تصميمه شكل الخيمة في الخوراستاد لوسيلالسعة: 80 الف متفرّجسيتم التبرع بمقاعده للمشاريع الرياضية في العالم بعد المونديالاستاد أحمد بن عليالسعة: 40 الف متفرّجاستاد الجنوبالسعة: 40 الف متفرّجاستاد المدينة التعليميةالسعة: 40 الف متفرّجاستاد 974السعة: 40 الف متفرّجبُني باستخدام 974 من حاويات الشحن البحري ويعكس تصميمه منطقة الميناء المقابلة لهاستاد خليفة الدوليالسعة: 40 الف متفرّجشُيّد عام 1976 ثمّ أعيد افتتاحه عام 2017استاد الثمامةالسعة: 40 الف متفرّجبعد المونديال ستُقلَّص سعته إلى 20 ألف متفرّج