البرلمان يقرأ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد

آفة متعددة الرؤوس انهشت مفاصل الدولة.. الفساد بات من اكثر الملفات الشائكة في البلاد بعد تسجيل ارقام مهولة من الاموال المهربة للخارج او مررت عبر غسل الأموال، وهذا الامر كبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة ووضعه في مستويات متدنية.مواجهة الفساد تتطلب جهدا نيابيا وحكوميا لاقتلاع جذوره المتغلغلة في مؤسسات الدولة.. وهذا دفع البرلمان للمضي بقراءة قانون استرداد عائدات الفساد قراءة اولى، من اجل عدم التهاون بملاحقة كبار الفاسدين واعادة الاموال المنهوبة.