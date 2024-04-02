Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحلبوسي يتحدث لـ السومرية عن الانتخابات المبكرة وموعد حسم رئاسة البرلمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الحلبوسي يتحدث لـ السومرية عن الانتخابات المبكرة وموعد حسم رئاسة البرلمان

خاص السومرية

2024-04-02 | 17:34
الحلبوسي يتحدث لـ السومرية عن الانتخابات المبكرة وموعد حسم رئاسة البرلمان
6,872 مشاهدة

كشف رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، عن أهداف الحديث عن الانتخابات المبكرة، محذراً في الوقت ذاته من استمرار ضغط قوى "إدارة الدولة" على الأطراف الكردية، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق الساسي، وفيما أكد وضع "ألف علامة استفهام" على الانتخابات المحلية الأخيرة، رشح جميع نواب تقدم لرئاسة مجلس النواب، وحدد موعد حسم هذا الملف.

*الانتخابات المبكرة
 وقال الحلبوسي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحديث بشأن الانتخابات المبكرة هو نوع من السباق السياسي الحزبي، وطرح ملفات هدفها المناورة والضغط السياسي"، مبيناً ان "برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نص بشكل صريح على تعديل قانون الانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات المبكرة خلال عام وكان هذا مقترح الإطار التنسيقي وجزءاً من التعهد الحكومي".
 
وبين، أنه "بعد وصول البرنامج الحكومي إلى البرلمان أجرينا تعديلاً على فقرة الانتخابات ولو صوتنا عليه كما هو وبنفس النص لكان مجلس النواب قد حل نفسه قبل عام"، منوهاً إلى أن "التعديل تم بعد تشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني شاخوان عبد الله وتضمنت إقرار اجراء الانتخابات لكن تحديد الوقت؛ لان ذلك يتطلب تصويت المجلس على حل نفسه".
 
وحدد الحلبوسي شرطين مقابل إجراء الانتخابات المبكرة، الأول أن "تقدم الحكومة طلباً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدم بدوره طلباً إلى مجلس النواب، ثم يصوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على حل نفسه"، والثاني هو "تقديم مبادرة من قبل ثلث أعضاء المجلس تتضمن حل البرلمان".
 
ولم يمانع الحلبوسي التوجه نحو إجراء الانتخابات المبكرة "إذ عاد التيار الصدري وشارك فيها، وأصبحت هنالك حالة لم شمل سياسي".
 
*الورقة السياسية
 وأشار رئيس البرلمان السابق، إلى أن "ورقة الاتفاق السياسي التي وقعتها مختلف القوى من الشيعة والكرد والسنة أصبحت جزءاً من المنهاج الحكومي ولم نضمنها ما لا نستطيع تنفيذ وهذا ما تم الاتفاق عليه في بادئ الأمر.. أردنا وضع في هذه الورقة كل ما هو قابل للتطبيق"، مشيراً إلى أن "القوى الكردية أرادت حل الخلافات وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتوزيع الثروات ما بين المركز والإقليم وتعويضات مالية للمشمولين بالمادة 140، فيما أراد السنة الإفراج عن المظلومين عبر قانون العفو".
 
وأضاف، أنه "لم يطبق شيء مما ورد في هذه الورقة للقوى الكردية"، مشدداً على أن "عدم تنفيذ بنود الورقة السياسية سيجعلنا محرجين أمام جماهيرنا وسيترك تأثيرات سلبية في الفترات المقبلة".
 
ولفت الحلبوسي إلى أنه خاطب قوى إدارة الدولة "في أكثر من مناسبة" وقال لهم: "كفى ضغطاً على الكرد".
 
وتابع، "أموال الموازنة الاتحادية تبلغ 200 ترليون دينار ونسبة الكرد منها 12.6% من الكلي أي بمقدار نحو 25.2 ترليون بينما هم لم يستلموا كامل هذه المبالغ"، مردفاً: "في السابق كان الكرد ينفقون أكثر من حصتهم المالية ولم يحاسبهم احد بسبب انشغال باقي مناطق البلاد بالحروب والإرهاب".
 
وأكمل، بالقول: "الديمقراطي الكردستاني يتعرض لقرارات سلبية متتالية من الحكومة والبرلمان والاتحادية وحتى من الإعلام وهذه الدوامة مستمرة منذ نحو سنة أو أكثر بقليل"، لافتاً إلى أنه "تقف خلف ذلك خطة منهجية ولم يكن بمحض الصدفة"، مؤكداً أن "هناك ترابطاً بين القصف الايراني والضغط المالي والقانوني على كردستان".
 
وحذر من أن "استمرار عدم تطبيق ورقة الاتفاق السياسي سوف لن يبقي أحداً في المستقبل.. ستفقد القوى السياسية مصداقيتها وتضعف حجتنا بالاستمرار بالعمل السياسي".
 
*قرار الاتحادية
 وبشأن قرار اعفائه من منصب رئاسة البرلمان، رأى الحلبوسي أنه "تعرض إلى قرار غير دستوري وليس له أي مسوغ قانوني"، معتبراً أن "المعارضين من القوى السنية لم يتمكنوا من ازاحتي وقرار الاتحادية الأخير وراءه ايران واذرعها في العراق".
 
*رواتب لقتلى داعش
 وفند رئيس البرلمان السابق، مزاعم "منح رواتب لقتلى تنظيم داعش الإرهابي"، معتبراً أن حديث رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي بهذا الصدد "محاولة لإعادة انتاج نفسه سياسياً بطريقة طائفية".
 
*الانتخابات المحلية
 وقال أيضاً، أن "التغيير في نتائج الانتخابات بعد ان كان تقدم متصدراً في بغداد هو تغيير مفتعل"، مضيفاً: "كيان سياسي يرتفع رصيده لـ5 آلاف صوت بالتصويت الخاص لمجرد تجاوز حزب تقدم هذا الأمر اضع عليه ألف علامة استفهام".
 
واستدرك: "هناك تدخل للأجهزة الأمنية في الملف الانتخابي بمحافظة نينوى وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً"، مشيراً إلى أن "منتسبين في جهات أمنية طلب منهم أن يجيئوا ببطاقات ذويهم الانتخابية".
 
*رئاسة البرلمان
 واعتبر الحلبوسي، أن "رئاسة البرلمان هي استحقاق مكونات وتمثيل مجتمعي ونرفض إرجاع سعدون حمادي.. من حيث المبدأ نرفض ان ترشح اقلية عددية أي شخصية لرئاسة البرلمان"، مبيناً أن "مرشحي السنة لرئاسة مجلس النواب من غير حزب تقدم تقف ورائهم جهات سياسية شيعية".
 
وحول عدم ترشيح شخصية سنية من الانبار لرئاسة مجلس النواب، قال: "نحن حزب سياسي يمثل جميع المحافظات، ورفضنا المجيء بمرشح من الانبار لإبعاد التهم عن ان المنصب محتكر للمحافظة".
 
ومضى يقول: "حتى لو أتينا بشخص مرشح للمنصب من الانبار لخرجت ذات القوى المعارضة وقالت إن حزب الحلبوسي يحترك المنصب".
 
وبشأن المرشحين للمنصب، أكد أن "جميع أعضاء كتلة تقدم هم مرشحين للرئاسة، والهدف من ذلك هو التوصل إلى نتيجة نهائية مع القوى السياسية"، مردفاً: "على القوى السياسية أن تختار أي نائب من نواب تقدم الـ44"، لكنه أشار إلى أن "هنالك 3 أو 4 أعضاء فقط من الحزب يرغبون بالترشح للمنصب وجميعهم من خارج الانبار"، ملوحا بالانسحاب "إذا وصلنا لطريق مسدود".
 
ورجح، أن "يحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد عيد الفطر المبارك".
 
*التحالف مع الصدر
 وأكد الحلبوسي، انه كان ملتزماً مع التحالف الثلاثي "ولم اتراجع عنها وانتهى التحالف بانسحاب التيار الصدري"، معتبراً أن "السيد الصدر يجد نفسه في المساحات الشعبية أكثر من السياسية".
 
*تحالف الأقوياء
 وقال، إن "ايران تتدخل في عبر فاعلها السياسي في العراق وترفض تشكيل تحالف الأقوياء الذي يضم قوى سياسية وزعامات كبيرة".
 
*مشكلة السوداني
 وتابع رئيس البرلمان السابق، أن "مشكلة السوداني تتمثل بأنه سماع ويحتاج الى وقت ليتأكد من الحقيقة ومع ذلك علاقتي جيدة مع رئيس الوزراء رغم المشكلات في بداية تشكيلة الحكومة".
 
وأكد، أنه "لا أحد يسعى لإسقاط السوداني لكن هناك من يريد تقييده وله علاقة بالوضع الانتخابي"، مبيناً أن "القوى الشيعية متغالبين من وكت".
وأتم الحلبوسي، بالتأكيد بأنه لن يرشح للانتخابات المقبلة وسيبقى في القيادة السياسية فقط.
 
>> انضم الى السومرية علىواتساب

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
محمد الحلبوسي , رئيس حزب تقدم - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-02
Play
محمد الحلبوسي , رئيس حزب تقدم - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-02
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-02
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-02
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 23 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-02
Play
الحلقة 23 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-02
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-02
Play
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-02
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-02
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
02-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-02
Play
02-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-02
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
ليلة القدر (الطائفة الشيعية) - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-02
Play
ليلة القدر (الطائفة الشيعية) - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-02
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
زوجها عافها وما كادره تطلق - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-02
Play
زوجها عافها وما كادره تطلق - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 2-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-02
Play
أسئلة وأجوبة 2-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر الغناء الصوفي 2-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-02
Play
فقرة وتر الغناء الصوفي 2-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-02
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
محمد الحلبوسي , رئيس حزب تقدم - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-02
Play
محمد الحلبوسي , رئيس حزب تقدم - الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
17:00 | 2024-04-02
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-02
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-02
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 23 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-02
Play
الحلقة 23 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-02
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-02
Play
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-02
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-02
Play
الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
02-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-02
Play
02-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-02
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
ليلة القدر (الطائفة الشيعية) - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-02
Play
ليلة القدر (الطائفة الشيعية) - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-02
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
زوجها عافها وما كادره تطلق - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-02
Play
زوجها عافها وما كادره تطلق - الحلقة ٢٣ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة وأجوبة 2-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-02
Play
أسئلة وأجوبة 2-4-2024 | رمضان نون
07:00 | 2024-04-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر الغناء الصوفي 2-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-02
Play
فقرة وتر الغناء الصوفي 2-4-2024 | 2024
07:00 | 2024-04-02

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.