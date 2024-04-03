150 ألف رجل يتحولون إلى إناث بهدف الحصول على راتب الرعاية ‎

كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل عن وجود مئةٍ وخمسين الف رجل قدموا على راتب الرعاية الاجتماعية على أنهم إناث، وتأتي هذه الحالات في وقت يعاني الكثير من المستحقين من عدم الحصول على الرواتب.





ماذا قال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي للسومرية عن هذه حالة النصب والإحتيال؟



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