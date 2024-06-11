تابعوا بنشرة السومرية.. واسط ترفض نهج المركزية وغرفة عمليات تتابع فساد المثنى

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الثلاثاء، 11 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





= فتح غرفة عمليات في المثنى لمتابعة شبهات الفساد.. والنزاهة تتوعد بمحاسبة المتورطين.



= مواطنون ينتقدون سوء التنظيم في دوائر البطاقة الموحدة.. تأخير وابتزاز وعمولة لاستئجار الماستر كارد.



= اتهامات تلاحق شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وضعف بالشبكات.. وسرقات باسناد من جهات متنفذة.



= ازمة الكهرباء تغضب العراقيين.. التظاهرات تتجدد مع لهيب الصيف.. وتلويح بالاعتصام في حال غياب الحلول.



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= عدوى الصراعات تنتقل لمجلس محافظة واسط.. تشكيل كتلة معارضة داخل المجلس.. ورفض شديد لنهج المركزية.= فتح غرفة عمليات في المثنى لمتابعة شبهات الفساد.. والنزاهة تتوعد بمحاسبة المتورطين.= مواطنون ينتقدون سوء التنظيم في دوائر البطاقة الموحدة.. تأخير وابتزاز وعمولة لاستئجار الماستر كارد.= اتهامات تلاحق شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وضعف بالشبكات.. وسرقات باسناد من جهات متنفذة.= ازمة الكهرباء تغضب العراقيين.. التظاهرات تتجدد مع لهيب الصيف.. وتلويح بالاعتصام في حال غياب الحلول.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا