إيران توافق على دفع 150 ألف دولار عن كل ضحية من قتلى الطائرة الأوكرانية

صدقت الحكومة الإيرانية في اجتماعها اليوم الأربعاء، على دفع مبلغ 150 ألف دولار، أو ما يعادله باليورو، عن كل ضحية من قتلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة.







وأضافت الدائرة، أن التعويض المالي لن يحول دون متابعة ملف إسقاط الطائرة، من الناحية الجنائية، في المراجع القضائية الإيرانية. وأعلنت دائرة الشؤون الحقوقية التابعة للرئاسة الإيرانية، أن الحكومة ستعمل على توفير ودفع المبالغ في أسرع وقت، مؤكدة على أنه لن يكون هناك أي تمييز بين الضحايا من حيث جنسيتهم، وأن ورثتهم سيتسلمون المبالغ المخصصة.وأضافت الدائرة، أن التعويض المالي لن يحول دون متابعة ملف إسقاط الطائرة، من الناحية الجنائية، في المراجع القضائية الإيرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 بعد دقائق من إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير الماضي، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، من جنسيات إيرانية وأكرانية وكندية وبريطانية وسويدية وألمانية وأفغانية.