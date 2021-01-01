140 جمهوريا قد يعارضون إقرار الكونغرس لنتائج الانتخابات

ونقلت الشبكة، عن اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم حوالي 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.ووفقا للشبكة، فإن "أعضاء الكونغرس الجمهوريين المواليين للرئيس دونالد ترامب، لا يملكون تقريبا أي فرصة لتغيير نتيجة" هذه الفعالية.وتؤكد القناة التلفزيونية، أن رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، يدعو زملاءه أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ إلى عدم محاولة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.وفي 6 يناير، سيتم في اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين. ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.