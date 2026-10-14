"الحوثيون" يعلنون استهداف 3 مواقع سعودية

وجاء في بيان المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"، : "ردا على العدوانِ السعودي الغاشم على العاصمة والمحافظات الحرة وفي إطار عمليات الردعِ تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد بـ2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم".وأردف المتحدث: "وتنفيذا لما التزمتْ بهِ القوات المسلحة في تحذيراتِها للعدو السعودي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياضِ، وذلك بعدد كبير من الصواريخِ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة".وأضاف المتحدث: "نؤكد أن عملياتنا باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآتِه النفطية وستكون عواقبها عليه وخيمة".وتابع سريع: "بهذا تحذر القوات المسلحةُ اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاءِ الفوري لها كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة".واختتم المتحدث العسكري الحوثي: "مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقفِ العدوان وإنهاءِ الحصارِ عن بلدنا العزيز".