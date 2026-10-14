سابقة تاريخية لعراقي في أميركا.. محمد مولا يتولى منصباً محلياً في ميشيغان

وجرت مراسم أداء القسم داخل قاعة اجتماعات ، بحضور مسؤولين وأبناء من الجالية العراقية، وسط أجواء احتفالية، إذ تعهد مولا بخدمة المدينة وسكانها، قبل أن يتلقى التهاني من أعضاء المجلس والحاضرين.وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه أبناء الجالية العراقية في ولاية ميشيغان حضوراً متزايداً في الحياة العامة والمجالس المحلية، مع تنامي مشاركتهم في المؤسسات المنتخبة.ويأمل أبناء الجالية أن يسهم هذا التمثيل في تعزيز مشاركتهم في صنع القرار المحلي، ونقل مطالبهم المتعلقة بالخدمات العامة وتطوير البنية التحتية والتعليم، فضلاً عن دعم قضايا الأمن المجتمعي.