استهداف سفينة حاويات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

– دوليات



أعلنت ، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة حاويات لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها .

وذكرت الهيئة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لأضرار طفيفة، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها.



وأكدت أنها تمكنت من مواصلة رحلتها.

