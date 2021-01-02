دولة مجاورة للعراق تسجل 11180 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21295 في اليوم الثاني لإجراءات عزل عام مدتها أربعة أيام.وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 11180 خلال الفترة نفسها من 12203 في اليوم السابق، ليصل إجمالي حالات الإصابة في تركيا إلى مليونين و232035 منذ تفشي المرض في أوائل العام الماضي.وتنتهي مدة تطبيق إجراءات العزل العام في الخامسة من صباح يوم الرابع من يناير، على الرغم من أن أنقرة فرضت أيضا حظر تجول خلال أيام الأسبوع.