الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.



وذكر الديوان الملكي في بيان، :"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود".