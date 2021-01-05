ترامب: سأقاتل مثل الجحيم للبقاء في الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "سيقاتل مثل الجحيم" للبقاء في الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال صارخا في مسيرة مؤيدة له في ولاية جورجيا بالهواء الطلق إن "الناخبين الذين فاز بهم الرئيس المنتخب بايدن لن يأخذوا هذا البيت الأبيض"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

كما حث الناخبين في جورجيا خلال كلمته على المشاركة، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة الحاسمة لمجلس الشيوخ، وأكد أنه "لا محالة من أننا خسرنا الأصوات في جورجيا".

وأكد للحاضرين أن "الديمقراطيين المتطرفين يحاولون الاستيلاء على مقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا حتى يتمكنوا من ممارسة سلطة مطلقة وغير مقيدة على كل جانب من جوانب حياتكم".

وتابع "إذا استولى الديمقراطيون الليبراليون على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، لن يأخذوا هذا البيت الأبيض، سنقاتل مثل الجحيم".