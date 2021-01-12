بالفيديو.. في حدث نادر وغير مسبوق.. السعودية تشهد تساقطاً للثلوج

تساقطت، صباح أمس الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، الواقع على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها في المملكة السعودية، وذلك في حدث نادر وغير مسبوق.

