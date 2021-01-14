رقم قياسي لأكبر عدد وفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة

ووفقا لما ذكره مركز دراسات كورونا التابع للجامعة، فقد بلغ عدد الوفيات ليوم الثلاثاء 4 آلاف و327 وفاة، وهو أكبر رقم يومي للوفيات منذ بدء انتشار الجائحة بالبلاد.وعلى مدار الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن معدل 248 ألفا و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا في الولايات المتحدة.وكانت الزيادة الهائلة في عدد إصابات فيروس كورونا مدفوعة برحلات العطلات والتجمعات غير الرسمية في المنزل، والتي حذر الخبراء منها.وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول على مستوى العالم من حيث الإصابات والوفيات، بأكثر من 23 مليون إصابة، وأكثر من 234 ألف وفاة.