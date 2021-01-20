ترامب يغادر البيت الابيض ويؤكد: سأعود بشكل او بآخر

القى الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب كلمة في قاعدة أندروز الجوية قبل مغادرته العاصمة واشنطن, وغادر ترامب البيت الابيض بواسطة طائرة متوجها الى مقر اقامته فلوريدا بعد انتهاء ولايته، متوعدا بأنه سيعود بشكل او بآخر.
واكد الرئيس المنتهية ولايته انه يتمنى لأدارة بايدن نجاحا كبيرا، داعيا الادارة الجديدة الى عدم رفع الضرائب، مشيرا الى انه تشرف بأن يكون رئيسا للولايات المتحدة لمدة 4 سنوات، وحقق خلالها "نجاحات استثنائية".
وبخصوص جائحة كورونا، اعلن ترمب ان حكومته نجحت بالتوصل الى لقاح كورونا خلال فترة وجيزة، مبينا انه "لولا ازمة كورونا لحققنا نجاحات غير مسبوقة".