ترامب يغادر البيت الابيض ويؤكد: سأعود بشكل او بآخر

واكد الرئيس المنتهية ولايته انه يتمنى لأدارة بايدن نجاحا كبيرا، داعيا الادارة الجديدة الى عدم رفع الضرائب، مشيرا الى انه تشرف بأن يكون رئيسا للولايات المتحدة لمدة 4 سنوات، وحقق خلالها "نجاحات استثنائية".وبخصوص جائحة كورونا، اعلن ترمب ان حكومته نجحت بالتوصل الى لقاح كورونا خلال فترة وجيزة، مبينا انه "لولا ازمة كورونا لحققنا نجاحات غير مسبوقة".