جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الاميركية

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليصبح رسميا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، خلفا للجمهوري دونالد ترامب.





وتم تأمين مراسم الحفل بنشر 25 ألف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، لتأمين المنطقة بعد حادثة اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية، إن فوزه بالانتخابات ليس انتصارا لمرشح وإنما انتصار للديمقراطية الأمريكية، مضيفا أنه يتعين فعل المزيد لمداواة جراح هذه الأمة.



ونُصّبت الديمقراطية كامالا هاريس نائبة لرئيس الولايات المتحدة لتكون بذلك أول امرأة وسوداء من أصول هندية، تحتل هذا المنصب.

وأدت السناتور السابقة والمدعية العامة السابقة البالغة 56 عاماً وهي ابنة لمهاجرين، اليمين الدستورية أمام قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور، وكانت يدها على إنجيل حمله زوجها داغ امهولف.



وعقب الانتهاء من مراسم التنصيب سيتوجه بايدن إلى البيت الأبيض ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.





