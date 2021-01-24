الصحة الإيرانية تكشف حقيقة منع خامنئي استخدام اللقاحات الأجنبية

أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الاحد، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يمنع استخدام اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة، قبل إنتاج اللقاح المحلي.



وقال سعيد نمكي، "كانت لدينا خطط لتلقيح الفئات المعرضة للخطر، ولم يمنع خامنئي التطعيم بلقاح أجنبي معتمد، قبل إنتاج اللقاح المحلي".

وكان موقع "تويتر"، قد حظر يوم الجمعة (8 كانون الأول الحالي)، تغريدة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، لاحتوائها على "معلومات خاطئة" بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، نشر خامنئي تغريدة قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، بحجة أنها غير آمنة.