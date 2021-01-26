وفد إسرائيلي يزور السودان.. والسبب؟

زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى لبحث المضي قدماً في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في تشرين الأول لإبرام اتفاق سلام.

قال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل: "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

ولم يرد بعد تعليق من مسؤولين سودانيين.

وقال كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، إنه "التقى بقادة السودان من بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان ومع وزير الدفاع ياسين ابراهيم وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي".

وذكر البيان الإسرائيلي أن "الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني إسرائيل".