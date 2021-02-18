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الكشف عن إصابة نحو 30 مليون شخص بكورونا في هذه الدولة

دوليات

2021-02-18 | 13:04
الكشف عن إصابة نحو 30 مليون شخص بكورونا في هذه الدولة
6,104 مشاهدة

كشفت دراستان أن نصف سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 59 مليون نسمة قد أصيبوا على ما يبدو بكوفيد-19 وأشارتا إلى أن فيروس كورونا تسبب بآلاف الوفيات التي لا تظهر في الإحصاءات الرسمية.

وكشفت عينات أخذت من نحو 5 آلاف متبرع بالدم من 4 مقاطعات في جنوب أفريقيا في يناير أن ما بين 32 و63 بالمئة لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.

ويسمح وجود أجسام مضادة في الدم بكشف ما إذا كان شخص ما أصيب بفيروس حتى بعد الشفاء.

وأُجريت هذه الدراسة التي نُشرت الأسبوع الماضي من قبل هيئة "المركز الوطني للدم" في جنوب إفريقيا.

وكانت أبحاث جنوب إفريقية نشرت على الإنترنت ولم تكتمل بعد، أكدت أن نسبة الإصابات المؤكدة سريريا تبلغ بين 2 و3 بالمئة فقط.
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