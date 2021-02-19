بايدن: يجب مواجهة الأفعال المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

وقال بايدن خلال كلمة مرئية، "أبعث برسالة واضحة للعالم أن الولايات المتحدة عادت والتحالف عبر الأطلسي سيعود"، مضيفا "سنتعاون بشكل كبير مع حلفائنا وأصدقائنا وسنواصل دعمنا للحرية والسلام وملتزمون بحلف الناتو".

واضاف "الشركاء الأوروبيون تصدوا لداعش، والناتو تبنى مهمة التدريب في العراق"، مؤكداً عزم "الولايات المتحدة على انهاء الحرب في أفغانستان".



ولفت إلى أن "تحقيق الانسجام بين أمريكا وأوروبا والصين هو من أهم الجهود التي ستقوم بها واشنطن"، مشيراً إلى أن "بوتين (الرئيس الروسي) يسعى إلى إضعاف المشروع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".