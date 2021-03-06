رصد ارتفاع بمؤشر إصابات كورونا النشطة في دولة أوروبية

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23641 ليصل العدد العام إلى مستوى 3046762.ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم 3 مارس 20884 حالة، وفي 4 مارس 22865، وفي 5 مارس 24036 حالة.وفي الوقت ذاته تشهد حصيلة الإصابات النشطة في إيطاليا ارتفاعا مستمرا وتبلغ حتى الآن 465812 حالة.وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 307 وفيات ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 99578 حالة.