واشنطن ترفض الافراج عن اموال طهران المجمدة لدى كوريا الجنوبية

وقال بلينكن في إفادة أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء: "كما قلنا، إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية، فسنفعل نفس الشيء.. وسيتم تخفيف العقوبات".وأضاف ردا على أحد المشرعين: "لكن حتى تعود إيران إلى الوفاء بالتزاماتها، لن تحصل على أي تخفيف، والتقرير الذي تمت الإشارة إليه ببساطة غير صحيح".وكانت كوريا الجنوبية قد صرحت في وقت سابق بأنها قد تفرج عن حوالي مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية، بعد بحث الأمر أولا مع الولايات المتحدة، وفي حالة موافقة الأخيرة على ذلك.بيد أن بلينكن رفض على نحو قطعي أي خطط متعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية قائلا "لن نفعل"، عندما وُجه له سؤال عن سبب الإفراج المحتمل عن الأموال الإيرانية.وتبلغ قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية 7 مليارات دولار.وقد وافقت سيئول على الإفراج جزئيا عن الأموال إلى بنك سويسري يستخدم لأغراض إنسانية ولكن فقط في حالة موافقة الولايات المتحدة.ويوم الأحد، أعلن مسؤول إيراني عن تلقيه معلومات "موثوق بها" تتعلق بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها الإجمالية لثلاثة مليارات دولار في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.ومن المخطط أن يزور بلينكن كوريا الجنوبية مع وزير الدفاع لويد أوستن الأسبوع المقبل في إطار أول جولاتهما الخارجية التي تشمل اليابان أيضا.