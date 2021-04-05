مصر تكشف عن موعد بدء شهر رمضان المبارك وفق هذه الشروط

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان الأحد المقبل الموافق 11 نيسان/ أبريل الجاري.وكانت دول عربية منها قطر أعلنت عن أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل.وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد حدد المختصون بدار التقويم القطري أن يوم الثلاثاء الموافق 13من شهر أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وأن يوم الاثنين الموافق 12 من شهر أبريل هو المتمم لشهر شعبان.وستتراوح ساعات الصيام في مصر خلال شهر رمضان من 14 إلى 15 ساعة يوميا، على أن يكون آخر أيامه هو الأطول بـ15 ساعة و35 دقيقة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وكان وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، حدد مؤخرا شروط إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان، ومن بينها (إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامات، ومسافات التباعد الاجتماعي - مدة صلاة التراويح لن تتجاوز نصف ساعة - يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بعشر دقائق - الاستمرار في أعمال التعقيم والنطافة الدورية - عدم إقامة موائد الرحمن، داخل أي مسجد - السماح بأعمال البر، وتوزيع الوجبات على الناس - الصلاة للنساء ستكون في المساجد التي بها واعظات فقط - عدم اصطحاب الأطفال أو الأطعمة أو المشروبات إلى صلاة التراويح).وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر علقت، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.