ارتفاع إصابات كورونا بدولة عربية ووزير داخليتها يوجه رسالة للمواطنين

وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده".وختم بقوله: "واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه".وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 902 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة لانتشار الفيروس منذ أغسطس 2020، حيث وصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 395 ألفا و854 حالة، بينها 7468 حالة نشطة ما تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.