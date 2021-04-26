بينهم عراقيون.. إيطاليا تعلن وصول 112 مهاجراً على متن قاربين

وقالت المصادر: "زوارق الشرطة اعترضت القاربين في عرض البحر، بينما كان في استقبال المهاجرين وبينهم قصر كثيرون، في ميناء سانتا ماريا دي ليوكا، طواقم الصليب الأحمر في ليتشي، التي عملت طوال الليل على إنزال وإسعاف المهاجرين".وذكرت، أن "المهاجرين قدموا من إيران، والعراق، ومصر وقرغيزستان، وسافروا منذ 6 أيام، وأن بينهم 38 قاصرا غير مصحوبين بذويهم".وتابعت: "تم فحص الجميع، حيث كانوا مصابين بانخفاض درجة الحرارة، لكنهم في حالة جيدة عامة، على الرغم من الرحلة الطويلة".وأشارت المصادر، إلى أنه "تم نقل اثنين من المهاجرين إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية لهما، بينما تم اصطحاب جميع المهاجرين الآخرين إلى منطقة الحجر الصحي بمركز الاستقبال الأول".