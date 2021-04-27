ابنة سليماني ترد على تصريحات ظريف بشأن والدها

وقالت زينب سليماني في "تويتر": "تكلفة الميدان في سبيل الدبلوماسية"، مرفقة التغريدة بصورة ليد والدها بعد اغتياله مباشرة.واغتيل قاسم سليماني، مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وعدد من مرافقيهما، بغارة جوية أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني 2020.وكان موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، أفاد بحصوله على ملف صوتي لظريف، في مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء الحكومة الحالية، أشار فيها إلى تدخلات قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، وأنه "ضحى بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري".