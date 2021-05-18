الخميس المقبل.. الأمم المتحدة تعقد اجتماعاً لمناقشة أوضاع فلسطين

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة رياض منصور، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في فلسطين.وأشار إلى أن اجتماعا عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، وسلم رئيس المجموعتين، الجزائر والنيجر، رسائل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، وأعلن رئيس الجمعية العامة أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس.وشكر رياض منصور "التضامن الأخوي من قبل المجموعتين لدعم فلسطين ولوقف العدوان على شعبها".وفي السياق، أعلن رياض منصور، أن حركة عدم الانحياز قررت بالإجماع الالتحاق بالمجموعة العربية والإسلامية في طلب عقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.