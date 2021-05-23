دولة خليجية تعلق دخول القادمين من دول عدة

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء إلى المملكة بدءا من يوم غد الاثنين.



وتضم قائمة الدول الحمراء كلا من الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت.



ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.