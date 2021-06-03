7 دول بينها 3 عربية بقائمة "سفر حمراء" في دولة أوروبية

وأشارت، إلى أن "المملكة المتحدة أضافت 7 دول في المجموع إلى القائمة الحمراء (لم تسمها بعد)"، مؤكدة "عدم إضافة دول جديدة إلى وجهات القائمة الخضراء للسفر".وتضمنت القائمة الجديدة كلا من "مصر، والبحرين، والسودان، وأفغانستان، وسريلانكا وكوستاريكا، وأيضا ساحل العاج".وشمل القرار أيضا، تحويل البرتغال من القائمة الخضراء إلى القائمة الحمراء.وشددت السلطات البريطانية، على أن "جميع التغييرات في القوائم ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الـ8 من حزيران الجاري".وبموجب شروط حظر السفر، سيتم رفض دخول الزوار الدوليين الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان في الأيام العشرة السابقة من دخولهم إلى بريطانيا.كما يمكن للمواطنين البريطانيين والإيرلنديين، وأولئك الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، الدخول إليه من تلك الدول، ولكن يجب عليهم الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام، على نفقتهم الخاصة.