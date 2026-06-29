إصابة جندي إسرائيلي بانفجار جنوبي لبنان

وذكر الجيش أن "الجندي أصيب خلال عملية عسكرية نفذتها وحدة الكوماندوز في قرية أرنون "، مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه لم يحدد مصدر الانفجار بعد، ويجري التحقيق في الحادث.