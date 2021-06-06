اندلاع حريق عقب انفجار بمصنع للصلب في دولة مجاورة

قالت وسائل إعلام إيرانية إن حريقا اندلع صباح اليوم الأحد، بعد وقوع انفجار في مصنع للصلب جنوب شرق البلاد، دون سقوط مصابين

وأفادت وكالة فارس شبه الرسمية عبر حسابها بتطبيق تليغرام إن "مصادر محلية بمدينة زرند في إقليم كرمان أفادت بوقوع انفجار شديد واندلاع حريق بمصنع زرند للصلب". بينما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن حاكم الإقليم قوله إن الحادث ناجم عن تسرب مواد منصهرة". وشهدت إيران أخيراً سلسلة تفجيرات هزّت مواقع عدّة، أبرزها في منشأة نطنز، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، وهي أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.

