الهند تسجل أدنى إصابات يومية بكورونا منذ شهرين

وتعد هذه الحصيلة، أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ شهرين، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 28 مليوناً و809 آلاف و339 حالة.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 2667 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 346 ألفاً و759 حالة.ولدى الهند ثاني أعلى عدد إصابات بـ"كورونا" في العالم بعد الولايات المتحدة، ولم تنحسر بعد موجة ثانية من المرض اجتاحت المناطق الريفية في البلاد لكنّ العاصمة نيودلهي ومدناً أخرى تعمل على السماح لمزيد من الأعمال والشركات بالعودة لنشاطها وتخفيف قيود التنقل اعتباراً من غد الاثنين.وتعتزم ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، وهي أغنى ولايات الهند وعانت من أعلى عدد إصابات في الموجة الثانية، البدء هذا الأسبوع على مراحل في تخفيف إجراءات عزل عام صارمة فُرضت في نيسان.وحذّر علماء من أن موجة ثالثة من كورونا قد تضرب الهند في وقت لاحق من هذا العام وستؤثر على الأرجح أكثر على الأطفال.وعلى الرغم من أن السلطات الهندية كثفت جهود التحصين في الأسابيع القليلة الماضية بعد بداية بطيئة، فإنه من المتوقع أن يظل أغلبية سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة دون تلقي اللقاح للوقاية من المرض قبل الموجة الثالثة المحتملة.