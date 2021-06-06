اكتشاف "القاتل الغامض" لمرضى كورونا في دولة عربية

وسجلت وزارة الصحة المصرية، قرابة 15 ألف حالة وفاة في مصر من بين 260 ألف إصابة مُؤكدة بكورونا حتى يوم 29 مايو الجاري، مع تعافي قرابة 190 ألف و733 مُصابا.ورصد التقرير 4 مسببات لـ"وفيات كورونا" هى عاصفة "السيتوكين" وفشل الرئة، والفشل الكلوي، والسكتة الدماغية.وينبه التقرير إلى أن 89.6% من وفيات مرضى كورونا كانت في الشريحة العمرية "46 عاماً فأكثر"، وقت إعداد «التقرير» أوائل 2021، بينما كانت النسبة في فئة "أقل من 46 سنة" حوالي 10.4%.ويعتقد بعض العلماء، وفق التقرير، أن السبب الرئيس في تطور حالات المرضى للأسوأ، هى رد الفعل المفرط والكارثي لجهاز المناعة المعروف باسم «عاصفة السيتوكين» أو «العاصفة المناعية».