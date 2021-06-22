Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الإعلام الأمني تعلن اعتقال شخصين داخل "زورق أجنبي" بميناء العمية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: تطلعات واشنطن بشأن الحوار "خاطئة"‎

دوليات

2021-06-22 | 03:59
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: تطلعات واشنطن بشأن الحوار "خاطئة"‎
264 مشاهدة

رأت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، أن لدى واشنطن تطلعات ”خاطئة“ في ما يتعلق بالحوار مع بيونغ يانغ، وأنها ستواجه ”خيبة أمل كبرى“، وفق ما نقل عنها الإعلام الرسمي.

وجاءت تصريحات كيم يو جونغ، بعدما وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، رد فعل شقيقها المبدئي على إعادة واشنطن النظر أخيرا في نهجها حيال كوريا الشمالية، بأنه ”مؤشر مثير للاهتمام“.
 
وتعهدت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، باتباع نهج عملي ومحسوب يقوم على الجهود الدبلوماسية لإقناع بيونغ يانغ، بالتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.
 
ورد الزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي على ذلك بالقول، إن على بيونغ يانغ الاستعداد للحوار والمواجهة في آن معا.
 
واعتبرت واشنطن تصريحاته مثيرة للاهتمام، فيما قال سوليفان لشبكة ”أيه بي سي“: ”سننتظر لمعرفة إن كان سيعقبها أي نوع من الاتصالات المباشرة أكثر معنا بشأن طريق محتمل للمضي قدما“.
 
لكن كيم يو جونغ، التي تعد مستشارة مهمة لشقيقها، بدت وكأنها تقلل من احتمالات أي استئناف للمفاوضات.
 
وقالت في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ”الولايات المتحدة تسعى على ما يبدو للتخفيف عن نفسها.. لدى الأمريكيين تطلعات خاطئة من شأنها أن تغرقهم في خيبة أمل كبرى“.
 
وتتزامن تصريحاتها مع زيارة مدتها 5 أيام يجريها الدبلوماسي الأمريكي الرفيع المسؤول عن ملف كوريا الشمالية سونغ كيم إلى سيئول، إذ قال الاثنين، إن ”واشنطن مستعدة للقاء قادة بيونغ يانغ في أي مكان ووقت ودون شروط مسبقة“.
 
وقبل ساعات من صدور بيان كيم يو جونغ، التقى المبعوث الأمريكي بوزير التوحيد الكوري الجنوبي، فيما شدد على استعداد واشنطن للحوار مع الشطر الشمالي.
 
وأقرت كوريا الشمالية نهاية الأسبوع، بأنها تواجه أزمة غذاء؛ ما أثار القلق حيال البلد الذي يعاني زراعيّا.
 
وعزلت كوريا الشمالية نفسها بدرجة أكبر منذ ظهور الوباء، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة التبادل التجاري مع بكين، التي تعد طوق النجاة لاقتصاد جارتها، فيما تُفرَض قيود مشددة على جميع الأنشطة المرتبطة بالعمل الإغاثي الدولي.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:34 | 2021-06-22 07:34
07:34 | 2021-06-22 07:34
07:26 | 2021-06-22 07:26
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
29.78%
03:21 | 2021-06-21
انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
03:21 | 2021-06-21
وزارة التربية تتحدث عن آلية الدوام في العام الدراسي المقبل
20.04%
08:33 | 2021-06-21
وزارة التربية تتحدث عن آلية الدوام في العام الدراسي المقبل
08:33 | 2021-06-21
الصحة تصرح بشأن مدة صلاحية لقاحات كورونا وحظر التجوال
13.65%
08:35 | 2021-06-20
الصحة تصرح بشأن مدة صلاحية لقاحات كورونا وحظر التجوال
08:35 | 2021-06-20
&quot;حذف الأصفار&quot;.. حديث حكومي عن شرطين لتنفيذ المشروع
12.64%
12:10 | 2021-06-20
"حذف الأصفار".. حديث حكومي عن شرطين لتنفيذ المشروع
12:10 | 2021-06-20
القانونية النيابية تحسم الجدل حول زيادة رواتب المتقاعدين
12.44%
02:27 | 2021-06-21
القانونية النيابية تحسم الجدل حول زيادة رواتب المتقاعدين
02:27 | 2021-06-21
انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية
11.44%
02:54 | 2021-06-22
انخفاض جديد بأسعار الدولار في الاسواق العراقية
02:54 | 2021-06-22
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.