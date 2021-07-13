دولة اوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا في اصابات ووفيات كورونا

وبحسب آخر بيانات وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة الوباء، توزعت الإصابات على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو 4991، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو 2550، ثم مدينة بطرسبورغ 1936.وسجلت الإحصاءات الرسمية ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و833175 إصابة، وتعافى 5 ملايين و236214 شخصا، منهم 19566 شخصا خلال اليوم الماضي، فيما بلغ مجموع عدد المتوفين بسبب الجائحة 144492 شخصا حتى الآن.