"بوينغ" تخفض مؤقتاً إنتاج الطائرات من طراز "787"

وذكرت الشركة، ومقرها شيكاغو الأمريكية، أن معدل إنتاج الطائرات "787"، التي تطلق عليها اسم "دريملاينر"، سينخفض إلى أقل من 5 في الشهر، مبينة أنها تتوقع الآن تسليم أقل من نصف الطائرات "787" المتبقية في مخزونها هذا العام.وقالت الشركة، في بيان: "سنستمر في أخذ الوقت اللازم لضمان تلبية طائرات بوينغ لأعلى مستويات الجودة قبل التسليم. وفي جميع أنحاء الشركة، تستمر فرقنا في التركيز على السلامة والنزاهة بينما نسعى للاستقرار، والجودة والإنتاجية في عملياتنا".وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 2% قبل بدء التداول.وفي مايو سعى أعضاء الكونغرس للحصول على سجلات من "بوينغ" وهيئة الطيران الفيدرالية حول مشاكل إنتاج طرازي "787" و"737 ماكس".