الداخلية الأفغانية تعلن التصدي لهجوم طالبان على معبر تجاري مع باكستان

جاء ذلك وفق بيان مقتضب للداخلية الافغانية دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأكد مسؤول في قوات الأمن الباكستانية أن طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان، وأوضح أن مسلحي الحركة "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغاني".وتظهر بيانات الحكومة الأفغانية، أن نحو 900 شاحنة تعبر يوميا الحدود التي تربط باكستان بأفغانستان وإيران ودول آسيا الوسطى.وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد قال في بيان، إن مسلحي الحركة "استولوا على بلدة حدودية مهمة تسمى ويش في قندهار".وأضاف: "بذلك يكون الطريق الرئيسي بين (سبين) بولداك وشامان، ونقطة جمارك قندهار" تحت سيطرة طالبان، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.الى ذلك حثت روسيا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، على بدء "مفاوضات جادة" حول تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية، "قبل فوات الأوان".كما حذرت الخارجية الروسية من "رد حازم على أي محاولة من طالبان للإضرار بحلفاء روسيا في آسيا الوسطى".