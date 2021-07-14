دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 23371 إصابة و 184 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.







واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2457 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3963 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 23371 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 440 ألفا و 400 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2457 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3963 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 69 ألفا و 943 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 184 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 86 الفا و 391 حالة وفاة.