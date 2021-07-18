بقوة 5.7 درجة.. هزة أرضية تضرب جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقعت في جنوب البلاد، دون أن تحدث إصابات أو أضرارا.



وأكدت وكالة "فارس" أن "الهزة وقعت في المنطقة الممتدة بين محافظتي فارس وبوشهر". وأضافت "كان مركزها على عمق 11 كم قرب مدينة خشت".