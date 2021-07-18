بعد خضوعه للعزل الذاتي.. جونسون يوجه رسالة للبريطانيين

وقال جونسون الذي أعلن خضوعه للعزل الذاتي في وقت سابق من يوم الأحد في تسجيل مصور: "من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، توخوا الحذر".وتابع: "تقدموا غدا إلى الخطوة التالية مع التحلي بالحكمة والاحترام اللازمين لغيركم، وللمخاطر التي لا يزال المرض يمثلها".وتابع: "قبل كل شيء، من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، عندما يطلب منكم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورنا.. من فضلكم، أقدموا على ذلك".وتزامن ذلك مع إعراب عدد من خبراء الطب والفيروسات عن تحفظهم على إلغاء إجراءات الحجر في خطوة سابقة لأوانها مع زيادة الإصابات بشكل ملفت.