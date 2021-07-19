فيديو مروع.. انهيار سدين شمالي الصين بعد أمطار غزيرة

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان أن طاقة تخزين المياه لدى السدين اللذين انهارا بمدينة هولونبوير مساء أمس الأحد، كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.وقالت حكومة مدينة هولونبوير في حسابها على موقع "وي تشات" إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.