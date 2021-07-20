أم تحول جسدها إلى درع لإنقاذ طفلتها! (فيديو)

وقالت الصحيفة إنه لا يوجد شيء أكثر قوة من أم تقوم بحماية ابنتها أثناء الرياح العاتية، مشيرة إلى أن الأم كانت تسير على متن "سكوتر" بأحد الشوارع في الصين، عندما أسقطتها الرياح القوية أرضا وكادت تسحب الفتاة بعيدا لولا قيام الأم بحمايتها.وتمكنت الأم من حماية الفتاة بجسدها إلى أن تراجعت قوة الرياح، فتمكنت من النهوض مرة أخرى بعدما تعرضت لعدة إصابات.